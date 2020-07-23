السعودية – أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، امس، أن المملكة ستدرس بيع أصول في قطاعات لم تكن تدرس خصخصتها من قبل مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وقال، إن “عمليات الخصخصة ستدر على الأرجح ما يتجاوز الخمسين مليار ريال في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة”.

وأضاف: “بيانات شهر يوليو الجاري، واعدة بالنسبة لآفاق التعافي الاقتصادي للمملكة، لكن التوقعات تظل ضبابية بسبب جائحة كورونا”.

وتابع: “من المرجح أن تتوجه السعودية إلى مستثمري أدوات الدين العالميين مجددا هذا العام، لكن قرارا لم يصدر حتى الآن بشأن عملة الطرح المزمع”.

وأشار وزير المالية السعودي، إلى أن بلاده جمعت منذ بداية العام 12 مليار دولار من إصدار سندات دولية، وأنها زادت “بشكل كبير” إصدار الديون المحلية مقارنة بما كانت عليه الخطط الأصلية.

ورفعت السعودية هذا الشهر ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15 بالمئة، إذ تسعى إلى تعزيز خزائن الدولة.

وتواجه السعودية ركودا حادا هذا العام بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد وتأثير نزول أسعار النفط على إيرادات الدولة، وفيما توقع صندوق النقد الدولي انكماشا نسبته 6.8 بالمئة هذا العام، قال الجدعان: إنه “يتوقع انكماش الاقتصاد بوتيرة دون ذلك”.

المصدر: “رويترز”