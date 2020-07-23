ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير وعدد من مسؤولي المصرف أمس الأربعاء بنخبة من الخبراء والأكاديميين المختصين في مجالي الاقتصاد والمال في جلسة حوار مفتوحة تناولت الوضع الاقتصادي والمالي الراهن والآفاق المستقبلية بحسب المصدر.

اللقاء تضمن بحسب المكتب الاعلامي للمصرف المركزي بطرابلس مداخلات وصفها بـ” البناءة” من الحضور قدّموا خلالها وجهات نظرهم بشأن النهوض بالاقتصاد الليبي.

واتفقت كلمة الحضور على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة وتعاونها في إعادة إنتاج النفط وتصديره باعتباره مصدر الدخل الوحيد للدولة الليبية والشروع في عمل إصلاحي وطني تتكامل فيه الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الإصلاح المنشود.