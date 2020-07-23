ليبيا – قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن عملية نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لم تتوقف، مشيراً إلى أن ما يقارب 16500 مرتزق ذهبوا إلى ليبيا بينهم نحو 350 من الأطفال عاد من هؤلاء المرتزقة السوريين إلى الأراضي السورية نحو 5800 بعد أن أنهوا عقودهم.

عبد الرحمن وبحسب الموقع الرسمي للمرصد لفت إلى ان المرتزقة الذين أنهوا عقودهم وعادوا إلى سوريا بدأوا بالعودة إلى ليبيا بعقود جديدة ومرتبات مالية تصل إلى 2000 دولار أمريكي وبوعود جديدة للحصول إلى الجنسية التركية.

ونوّه إلى أن 481 من المرتزقة السوريين قتلوا في ليبيا من بينهم نحو 34 طفلا بعض المقاتلين الذين ذهبوا إلى ليبيا من المكون التركماني حصلوا على الجنسية التركية وهناك دفعات جديدة في المعسكرات التركية يجرى تحضيرها لإرسالها إلى ليبيا.