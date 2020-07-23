ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري أمس الأربعاء إن القوات الجوية رفعت كفاءة مقاتلاتها كما أن القوات البرية جاهزة.

المسماري أشار في مؤتمر صحفي وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” إلى أنه “نؤمن بأن الحل بأيدي الليبيين وسيكون سريعاً، والجميع سيقدم التنازلات، الحل العسكري يجب أن يبقى على الطاولة لأن هناك ميليشيات لا تحترم القانون وتحمل أفكار خطيرة”.

وأضاف: “المعركة خياراً أساسياً ضد الميليشيات والأتراك ومنتهكي القانون وأن الجيش الوطني ظل طيلة الفترة الماضية يعد العدة لتحرير الوطن، عملنا على إعادة هيكلة غرفة العمليات وخطوط النار وتم تدعيم جبهة سرت بأسلحة ودروع ورادارات ودفاعات جوية”.

وشدد المسماري على أن القوات الجوية والبرية في جهوزية تامة للمعركة وقادرة على ضرب أي هدف في ليبيا.

كما قال: “التزمنا بكافة مقررات المؤتمرات الدولية وآخرها مؤتمر برلين، الذي أقر بضرورة حل المليشيات وجمع السلاح وإنهاء الفوضى الأمنية في البلاد وأن هذا يقع على عاتق القوات المسلحة، والذي رحبنا به”.

وتابع: “جاءت بعد ذلك مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي رحبنا بها أيضاً ونصت على أن يكون هناك وقف لإطلاق النار الأمر الذي التزمت به قواتنا يوم 8 يونيو الماضي من قبل كافة صنوفنا القتالية، القيادة العامة وضعت كافة عملياتها في منطقة السدرة وسرت وغيرها من المناطق تحت بند (سري للغاية) فنحن لا نريد التشويش على المسار السياسي”.

وحذر المسماري في ختام المؤتمر الدول الأوروبية من أن أفواج المهاجرين غير الشرعيين تغزوهم عن طريق البحر مستغلة الانفلات الأمني في المنطقة، مضيفاً “هناك ما يقارب الألف مهاجر سوري غادروا ليبيا إلى أوروبا عن طريق البحر وقد يكون بينهم أناس ينتمون إلى التنظيمات المسلحة هدفهم عمل القلاقل في حال أقدمت أي دولة للضغط على تركيا في الملف الليبي”.