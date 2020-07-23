ليبيا – قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري يسري المغازي إن تدخل مصر في ليبيا سيؤدي إلى تحجيم التدخلات التركية في كامل المنطقة العربية، مؤكدا أنه بداية لوقف ما وصفها بـ “عربدة” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتنظيم الإخوان في ليبيا بعد سنوات من النهب والفوضى.

المغازي وفي بيان له نقله موقع “صدى البلد “ المصري أمس الأربعاء أوضح أن قرار مجلس النواب بالموافقة على إرسال عناصر قتالية إلى خارج البلاد هز الإرهابيين ودفعهم لمراجعة حساباتهم وخططهم فالجيش المصري العظيم سيكون في مواجهتهم وهو ما ينبغي أن يستعدوا له بألف حساب.

وشدد على أن الأوضاع الأمنية اصبحت خطر جدا في ليبيا ولم يكن ممكنا الصمت من جانب مصر، متوجها بالتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لشجاعته في اتخاذ قرار التدخل العسكري المباشر في ليبيا وتأييد البرلمان لهذه اللحظة التاريخية.

وأكد وكيل لجنة الإسكان أن الوطن أمام تحديات رهيبة ومعركة ليبيا الآن لها كل الأولوية وكل المؤشرات تؤكد أن ما حدث في مصر تجاه الإرهاب والإرهابيين على مدى السنوات الماضية وتجفيف أوكارهم وسحق مخططاتهم سيتكرر في ليبيا.