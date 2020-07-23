ليبيا – أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس بحثا فيها تغيير وضع معلم آيا صوفيا التاريخي والتسوية في ليبيا.

الرئاسة الروسية (الكرملين) أشارت في بيان لها وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” إلى أن زعيمي روسيا واليونان تطرقا في مكالمتهما إلى عدد من المسائل الإقليمية بما في ذلك التسوية في ليبيا والوضع في شرق المتوسط.

كما بحث بوتين وميتسوتاكيس بالتفصيل قرار السلطات التركية إعادة تحويل معلم آيا صوفيا الواقع في اسطنبول إلى مسجد.

وجاء في البيان: “تم التأكيد على الأهمية الثقافية والتاريخية والروحية الاستثنائية لهذا المعلم الفريد من التراث العالمي، مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ عليه كإرث للبشرية بأكملها ورمز للسلام والتوافق”.

من جانبه اتخذ مكتب رئيس الوزراء اليوناني نبرة أكثر صرامة ووصف القرار التركي بشأن تغيير وضع “آيا صوفيا” بأنه “تحد بالنسبة للعالم المسيحي الأرثوذكسي بأسره”.