روسيا – يجري الملاكم الأمريكي الأسطوري مايك تايسون أصغر بطل للعالم للوزن الثقيل، مفاوضات مع مواطنه روي جونز جونيور، الذي يحمل الجنسية الروسية أيضا، لخوض نزال بينهما، خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن مصدر مقرب من المفاوضات، قوله: “تايسون وروي جونز جونيور يجريان مفاوضات بشأن إقامة نزال بينهما”.

ويتوقع أن يقام النزال، في سبتمبر المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتألف من 8 جولات، ولكن لم يتم بعد تحديد فئة الوزن.

يذكر أن تايسون الملقب بـ”الرجل الحديدي”، أعلن في وقت سابق، أنه قد يعود إلى حلبات الملاكمة لخوض نزالات استعراضية من ثلاث أو أربع جولات لأغراض خيرية، وذلك بعد أن وضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، التي حقق خلالها 50 انتصارا، مقابل ست هزائم.

وأصبح مايك تايسون (54 عاما) أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة “الفن النبيل” بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة.

أما روي جونز جونيور (50 عاما) بطل العالم المطلق سايقا، فقد وضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2018، وحقق خلالها 66 انتصارا، منها 47 بالضربة القاضية، مقابل 9 هزائم.

المصدر: وكالات