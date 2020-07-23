لبنان – أفادت الوكالة اللبنانية للأنباء، بأن الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات بالذخيرة الحية عند الحدود اللبنانية الجنوبية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

ووفق الوكالة فقد أطلقت دبابة إسرائيلية 14 قذيفة قرب مزرعة بسطرة في مزارع شبعا المحتلة، قضاء حاصبيا، أثناء تدريبات يجريها الجيش الإسرائيلي بالذخيرة الحية.

يأتي ذلك، بينما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه “نظرا لتقييم الوضع، تقرر إرسال تعزيز معين بقوات مشاة إلى القيادة الشمالية العسكرية”.

من جهتها قالت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الخميس، إن الجيش قرر تعزيز فرقة الجليل، بالمنطقة الشمالية، بوحدة من قوات المشاة، وذلك في أعقاب تهديدات “حزب الله”.

وأضافت القناة العبرية، إن حالة يقظة وترقب تسود الحدود مع لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي يتوقع رد “حزب الله” على مقتل أحد عناصره بهجوم منسوب لإسرائيل وقع بسوريا قبل يومين.

المصدر: وكالات