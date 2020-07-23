روسيا – أسدل الستار على الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، امس بفوز ساحق وثمين لفريق كراسنودار على ضيفه أخمات برباعية، وفوز بطعم الهزيمة لتسيسكا موسكو على ضيفه تامبوف بثنائية.

واحتل فريق كراسنودار المركز الثالث في الدوري، برصيد 52 نقطة، وضمن بذلك مشاركته في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ”.

بينما اكتفى تسيسكا موسكو بالمركز الرابع، برصيد 50 نقطة، وسيخوض الملحق المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

بينما احتفظ فريق زينيت بطرسبورغ باللقب للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخ الدوري، وتلاه في المركز الثاني فريق لوكوموتيف موسكو، وسيشارك الفريقان في دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات مباشرة.

بينما ودع فريقا كريليا سوفيتوف وأورينبورغ الدوري الروسي الممتاز، وسيحل محلهما في دوري الأضواء، كل من بطل دوري الدرجة الأولى، فريق روتور من مدينة فولغوغراد، ووصيفه خيمي من مقاطعة موسكو.

وتصدر الإيراني سردار أزمون، مهاجم زينيت بطرسبورغ، قائمة هدافي الدوري، برصيد 17 هدفا (هدف من ضربة جزاء)، متفوقا بفارق الأهداف المسجلة من ركلات الجزاء على زميله المهاجم الدولي أرتيوم دزيوبا، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف، ولكنه سجل 7 أهداف منها من ضربات الجزاء.

المصدر: RT