أمريكا ج – يشير إحصاء لوكالة “رويترز” إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز عتبة الـ 4 ملايين حالة.

وسجلت البرازيل يوم الأربعاء 67860 حالة جديدة، ما يعتبر رقما قياسيا جديدا للإصابات، بالإضافة إلى 1284 وفاة ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و227 ألفا و514 إصابة، وحصيلة الوفيات 82771 حالة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 360 ألف إصابة في كل من المكسيك وبيرو، وأكثر من 330 ألفا في تشيلي وأكثر من 200 ألف في كولومبيا وأكثر من 130 ألف في الأرجنتين، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الإصابات في دول أخرى بأمريكا اللاتينية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لانتشار الفيروس.

ويشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم قد تجاوز الـ 15 مليون حالة، بالإضافة إلى أكثر من 600 ألف حالة وفاة.

المصدر: رويترز