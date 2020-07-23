إيطاليا – أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة أودينيزي، مساء اليوم الخميس، في المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضمت القائمة 23 لاعبا، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا.

ويأمل يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي وحامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، في اتخاذ خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بزعامة “الكالتشيو”، موسما تاسعا تواليا، عندما يحل ضيفا ثقيلا على أدينيزي المتواضع.

ويدخل يوفنتوس اللقاء برصيد 80 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه أتلانتا، قبل نهاية الدوري بثلاث مراحل، فيما يقبع أودينيزي في المركز الـ16 بـ36 نقطة، ويطمع بنقطة واحدة على الأقل لتعزيز حظوظه في البقاء.

وفيما يلي قائمة يوفنتوس لمواجهة أودينيزي:

تشيزني، بنسوليو، بوفون، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، كوكولو، روغاني، ديميرال، ميراليم بيانيتش، آرون رامسي، ماتويدي، رابيو، بنتانكور، موراتوري، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، كوادرادو، دوجلاس كوستا، فيديريكو بيرنارديسكي، أوليفيري، زانيماكيا، وأوريوني.

المصدر: وكالات