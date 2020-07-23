اليابان – استنتج علماء بحوث الفيزياء في جامعة أوساكا اليابانية، أن غالبية الفوهات المشهورة، التي على سطح القمر نشأت تقريبا قبل 800 مليون سنة، نتيجة “أمطار كويكبية”.

ويشير بيان الجامعة، إلى أنه “اتضح لمجموعة علماء برئاسة البروفيسور كينتارو تيرادا، استنادا إلى البيانات والصور التي حصلوا عليها من القمر الصناعي الياباني Kaguya، أن أجساما فضائية تصل أبعادها إلى 10 كيلومترات، اصطدمت الواحد تلو الآخر بالقمر .

واستنادا إلى حساب عمر وحجم الفوهات التي على سطح القمر يمكن مقارنتها باصطدامات الأجسام الفضائية بالأرض. وهذا يعني أنه قبل 800 مليون سنة اصطدم كويكب مقاسه أكبر من 100 كيلومتر وأجسام فضائية أخرى يصل مجموع كتلتها إلى 40 تريليون طن بالقمر والأرض. وهذه الكتلة اكبر بـ 30-60 مرة من كتلة الجسم الفضائي الذي اصطدم بالأرض قبل 65 مليون سنة وأدى إلى انقراض الديناصورات”.

ويضيف بيان الجامعة، إلى أنه علاوة على هذا، تمكن العلماء من تحديد “المسبب” المفترض لهذه الكارثة. وجاء فيه “بناءً على أعمار مجموعات الكويكبات الحديثة والعناصر المدارية ، يحتمل جدًا أن يكون السبب هو مطر كويكبي تكون من شظايا الكويكب Eulalia من فئة C”.

المصدر: نوفوستي