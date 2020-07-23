ليبيا – علق الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي على حادث الهجوم الإرهابي في شمال سيناء الذي أحبطته القوات المسلحة المصرية أمس الأربعاء بالأمس، قائلا إنها جاءت في توقيت حساس وخاصة في ظل الأزمات الدائرة وأبرزها الأوضاع في ليبيا وملف سد النهضة.

فرغلي وخلال حواره مع برنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “ON” وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” المصرية أوضح أن هذه العملية مكتملة الأركان ورسالة لإحباط معنويات الشعب المصري وهدم طموحه في بناء دولته بعدما نهضت مصر ووقفت ضد مشروع الإسلام السياسي في ثورة 30 يونيو.

وأردف أن توقيت العملية الأخيرة في سيناء كان حساسا حيث أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطر بعد تفويض الجيش المصري في ليبيا ولهذا جرى تنفيذ عملية إرهابية لمنطقة بئر العبد، متابعًا أن الإرهابيين نفذوا العملية بـ 4 سيارات منهم 3 سيارات مفخخة وحاولوا الدخول إلى الكمين واقتحام لكن القوات المسلحة تصدت لهذا الهجوم وهذا يدل على أن الجيش يعلم كيف يفكر هؤلاء.

وتابع: “قنوات وإعلام الإخوان فشلة وفاسدين ويعملون ضد وطنهم”، مشيرًا إلى وجود 300 ميلشيا مسلحة في ليبيا.