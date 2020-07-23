لودريان: لبنان يواجه وضعا حرجا وأؤكد إصرار فرنسا على الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني بهذه الظروف

لودريان: لبنان يواجه وضعا حرجا وأؤكد إصرار فرنسا على الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني بهذه الظروف

لبنان – أوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان خلال مؤتمر صحفي من بيروت إن لبنان يواجه وضعا حرجا للغاية، مؤكدا إصرار فرنسا الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني بهذه الظروف العصيبة.

وشدد لودريان بعد لقاء نظيره اللبناني ناصيف حتي، على أن نداء اللبنانيين الذين خرجوا إلى الشوارع في 17 أكتوبر الماضي لم يسمع حتى الآن، مشيرا إلى أن الحلول لترتيب الوضع في لبنان موجودة في مؤتمر “سيدر”.

ودعا لودريان إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية كي يخرج لبنان من أزمته، وقال: “ساعدونا لنساعدكم هو شعار زيارتي إلى لبنان”.

ودعل الوزير الفرنسي أيضا إلى إعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أنه ليس هناك من حل بديل للبنان سوى التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وأكد لودريان أن ما تم انجازه حتى الآن غير مشجع ومن الضروري مواجهة الفساد والتهريب لأنهما يهددان لبنان.

وشدد لودريان على أنه من الضروري السير بالإصلاحات، لافتا إلى أن هذه ليست رغبة فرنسا فقط بل تطلعات الأسرة الدولية.

وأكد لودريان مواصلة دعم فرنسا للجيش اللبناني، مشددا على ضرورة استمرار لبنان بسياسة النأي بالنفس.

من جهته قال حتي إن الوقت ضاغط وعلينا العمل على الإصلاحات للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن الإصلاحات تساهم بتنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” لمساعدة لبنان.

المصدر: RT