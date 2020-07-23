إنجلترا – حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه تشيلسي (5-3)، في مباراة مجنونة جمعتهما في ليلة التتويج رسميا باللقب، وذلك ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل خماسية “الريدز” كل من اللاعبين، الغيني نابي كيتا، ترينت ألكسندر-آرنولد، والهولندي جيورجينهو فاينالدوم، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، في الدقائق (23، 38، 43، 55، 84) على الترتيب.

بينما توالى على تسجيل ثلاثية الفريق اللندني كل من، الفرنسي أوليفيه جيرو، وتامي أبراهام، والأمريكي كريستيان بوليسيتش، في الدقائق (48، 61، 73) على الترتيب، في ملعب “أنفيلد”، بمدينة ليفربول.

ورفع ليفربول درع بطل الدوري رسميا هذه المباراة أمام ضيفه اللندني تشيلسي، وذلك لأول مرة منذ عام 1990.

وكان ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، قد حسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ” لصالحه، قبل 7 جولات من نهاية الدوري، عقب فوزه على كريستال بالاس برباعية نظيفة، وسقوط منافسه المباشر ووصيفه مانشستر سيتي أمام تشيلسي تحديدا بهدف مقابل هدفين.

ويتربع ليفربول على عرش صدارة الدوري برصيد 96 نقطة.

بينما يشغل تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، المركز الرابع، برصيد 63 نقطة، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط، في مباراته القادمة ضمن الجولة الأخيرة “للبريمير ليغ”، لكي يضمن مشاركته في دوري الأبطال، بغض النظر عن نتائج بقية مباريات الجولة الأخيرة.

المصدر: RT