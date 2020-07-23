براغ – أعلنت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثانية عالميا، مشاركتها في دورة براغ الدولية لكرة التنس على الملاعب الترابية، التي ستقام في الفترة بين العاشر والسادس عشر من أغسطس المقبل.

وقالت هاليب في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للبطولة التشيكية في “تويتر”: “مرحبا بالجميع، أتطلع بفارغ الصبر للمشاركة في دورة المدينة الرائعة براغ، موعدنا في شهر أغسطس”.

وكانت هاليب، المتوجة ببطولتي رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019، أعلنت في منتصف يوليو الحالي أنها ستشارك في دورة باليرمو الإيطالية مطلع أغسطس، التي تقام أيضا على الملاعب الترابية، وستكون الأولى بعد التوقف الاضطراري بسبب فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي.

وتعزز مشاركة هاليب في هاتين الدورتين على الملاعب الترابية، الشكوك بخصوص مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، أواخر أغسطس المقبل، والتي تقام على الملاعب الصلبة.

وبدت هاليب مترددة في المشاركة في بطولة “فلاشينغ ميدوز” بسبب القيود المفروضة إثر فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر استئناف منافسات رابطة اللاعبات المحترفات في الثالث من أغسطس المقبل في باليرمو، بعدما توقفت منذ الثامن من مارس الماضي.

المصدر: أ ف ب