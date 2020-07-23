واشنطن – أعلنت رئيسة بلدية ​واشنطن​ الأمريكية، ميوريل باوزر، عن اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة انتشار وتفشي ​فيروس كورونا​، وذلك من خلال إلزام سكان العاصمة بوضع كمامات لدى مغادرة منازلهم.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن باورز التي عنونت حملتها بشعار “الأمر بسيط، عندما تغادر المنزل عليك وضع كمامة”، قالت: “يجب على الناس وضع كمامة عندما يغادرون منازلهم إذا كان من المحتمل أن يخالطوا شخصاً آخر لأكثر من لحظة وجيزة”.

وأضافت رئيسة ​البلدية​: “عليكم وضع كمامات لأنكم لا تعلمون إن كنتم ستتمكّنون من الحفاظ على التباعد الجسدي”.

وسيُسمح ببعض الاستثناءات، خصوصا للأشخاص الذين يمارسون ​الرياضة​ في الهواء الطلق، “بشرط ألا يكونوا قريبين من أي شخص آخر”.

وتأتي الخطوة هذه لوقف تصاعد أعداد الإصابات بكورونا، مع استمرار جوانب أخرى من الحياة العامة بواشنطن في إعادة فتحها تدريجيا. إذ أعيد افتتاح المعرض الوطني للفنون هذا الأسبوع، مع وجود بعض القيود، وستجري إعادة افتتاح “الحديقة الوطنية” على أساس محدود ابتداء من يوم الجمعة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة بحسب آخر البيانات الرسمية 11529، في حين بلغ إجمالي الوفيات 580.

المصدر: وكالات