ألمانيا – أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن المستشارة أنغيلا ميركل لعبت دورا رئيسيا في منع وقوع نزاع مسلح بين اليونان وتركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفن والطائرات الحربية من البلدين كانت على وشك الدخول في مواجهة عسكرية بعد قرار أنقرة إرسال سفينة للأبحاث إلى المياه بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية للتنقيب عن النفط والغاز.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب المستشارة، أنها تدخلت “في اللحظة الأخيرة”، وأجرت اتصالات هاتفية عاجلة مع كل من رئيس الوزراء اليوناني كيريكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشارت المصادر إلى أن المحادثات الهاتفية كانت “ناجحة”، وغيّر الأسطول التركي مساره.

وأكدت برلين أن ميركل أجرت اتصالا هاتفيا مع كل من أردوغان وميتسوتاكيس مساء الثلاثاء الماضي، لكن المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أولريكيه ديمير اكتفت بالقول إن ميركل ناقشت مع أردوغان “مختلف القضايا، وخاصة الوضع في ليبيا وبحر إيجيه وشرقي المتوسط، بالإضافة إلى عدد من المسائل الثنائية”.

المصدر: وكالات