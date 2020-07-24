أسعار الذهب تتجه صوب تسجيل مستوى قياسي

الولايات المتحدة – اتجهت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 أشهر، إذ استقرت الأسعار قرب أعلى مستوى في تسع سنوات، واستفاد المعدن الأصفر من ضعف الدولار.

وسجلت أسعار الذهب في التعاملات الآجلة خلال تعاملات اليوم قراءة عند 1896 دولار للأونصة، وفقا لما أظهره موقع “بلومبرغ”.

وبذلك يفصل المعدن النفيس نحو 4 دولارات عن المستوى النفسي المهم 1900 دولار للأونصة.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أمس مستوى 1897.16 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول الذهب في نحو 30 عاما، وكان الذهب قد سجل في 6 سبتمبر 2011 مستوى 1921.41 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، مما يضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ أواخر 2011.

وقال إليا سبيفاك، محلل سوق الصرف لدى شركة “ديلي فيكس” إن “المنطق الأساسي له علاقة بتقديم المزيد من التحفيز المالي.. في الاتحاد الأوروبي، ونتحدث مجددا عن المزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة”.

وأضاف الخبير أنه “من غير المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة فعليا، ورد الفعل المتوقع على الأرجح هو التضخم”.

ويميل الذهب للاستفادة من تدابير التحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية، إذ أنه يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

كما تتطلع الفضة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 1987، مع قوة دفع إضافية قادمة من رهانات على انتعاش النشاط الصناعي.

المصدر: وكالات