كندا – أعلنت كندا وإيران، امس إنجاز التحليل الأولي لبيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران يوم 8 يناير 2020 في حادث أودى بحياة 176 شخصا.

وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل في كندا، كاثي فوكس، في بيان، إن الفريق الدولي المعني بقراءة هذه البيانات أنجز التحليل الأولي، مبينة: “اكتمل العمل في باريس، لكن التحقيق أبعد ما يكون عن نهايته. لا تزال هناك أسئلة مهمة كثيرة بحاجة إلى إجابات”.

من جانبه، أكد السفير الإيراني في باريس، بهرام قاسمي، عبر “تويتر”، أن الفريق المؤلف من مدراء منظمة الطيران المدني وعدد من الخبراء الإيرانيين الذين بدأوا بقراءة وتحليل بيانات الصندوقين الأسودين في مركز مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني الفرنسي “BEA” قد أنهى عمله بعد عدة أيام من الجهود المكثفة.

وأضاف قاسمي أن الصندوقين الأسودين وضعا تحت تصرف الجانب الإيراني بعد قراءتهما ووفقا للمعايير الدولية والتخصصية المتعارف عليها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة اللاحقة.

وتابع السفير الإيراني: “الحكومة الفرنسية وخاصة مركز BEA قد تعاونا خلال هذه الفترة بشكل بناء ومهني مع الوفد الإيراني”.

وأسقطت قوات الدفاع الجوي الإيرانية طائرة “بوينغ” الأوكرانية، التي كانت في رحلة لها من طهران الى كييف يوم 8 يناير، بصاروخين ما أدى إلى مقتل 176 شخصا، بينهم 57 كنديا، في حادث وصفته إيران بأنه “خطأ كارثي” في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر العسكري بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات