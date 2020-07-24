إيطاليا – قاد شيرو إيموبيلي فريقه لاتسيو إلى الفوز على ضيفه كالياري (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء امس الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني الضيوف في المقدمة بهدف سجله في نهاية الشوط الأول.

وأدرك لاعب خط الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش التعادل لفريق لاتسيو “النسور”، في الدقيقة الثانية من بادية الشوط الثاني.

واقتنص مهاجم “النسور” شيرو إيموبيلي هدف الفوز لأصحاب الأرض، في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة روما.

وضرب شيرو إيموبيلي عصفورين بحجر واحد، فإضافة إلى قيادة فريقه للفوز، رفع رصيده إلى 31 هدفا، لينفرد بصدارة قائمة هدافي الدوري للموسم الحالي، متفوقا بفارق هدف على وصيفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي مني بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه أودينيزي (1-2)، في وقت سابق من يوم الخميس أيضا.

ورفع لاتسيو رصيده بعد هذا الفوز إلى 72 نقطة، وعزز موقعه في المركز الرابع، وحظوظه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، توقف رصيد كالياري عند 42 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم تيب الدوري “الكالتشيو”.

المصدر: RT