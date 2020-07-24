السعودية – دشنت القوات البحرية الملكية السعودية سفينة حربية جديدة في إطار مشروع مشترك مع إسبانيا لبناء خمس قطع بحرية.

وجرى تدشين السفينة وهي من طراز “أفانتي 2200 كورفيت” في حوض بناء السفن التابع لشركة “نافانتيا” بمدينة سان فرناندو الإسبانية.

وشاهد مسؤولون وضباط بحرية سعوديون الحدث عبر بث مباشر من مقر قيادة القوات البحرية في الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن السفينة الجديدة والتي أطلق عليها اسم “الجبيل” وهي مجهزة بأحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية وتحت السطحية وكذلك مع الحرب الإلكترونية.

وكانت الرياض ومدريد قد وقعتا اتفاقا في 2018 تبيع بموجبه إسبانيا سفنا حربية للسعودية في صفقة تصل قيمتها إلى 2.2 مليار دولار.

كما جرى توقيع اتفاق آخر بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة “نافانتيا” الإسبانية لإطلاق برنامج بقيمة 990 مليون دولار أطلق عليه اسم السراوات، ويتضمن البرنامج تصنيع 5 سفن حربية وتدريب أفراد الطواقم وتقديم خدمات الدعم الفني واللوجيستي.

وقال قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد عبد الله الغفيلي إن مشروع السروات سيسهم في رفع مستوى جاهزية القوات البحرية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.

المصدر: رويترز