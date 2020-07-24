سويسرا – أوضحت منظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، إن التجارة العالمية تضررت بفعل قيود جديدة ومتراكمة على الاستيراد، في الوقت الذي تحتاج فيه الاقتصادات إلى إعادة بناء في ظل أزمة كورونا.

وقال روبرتو أزيفيدو، المدير العام للمنظمة، خلال عرض تقرير المنظمة أمام الدول الأعضاء فيها، البالغ عددهم 164: “على الرغم من أن الأثر الكامل للجائحة لم ينعكس بعد في إحصاءات التجارة، فمن المتوقع أن يكون كبيرا”.

وكانت المنظمة قالت الشهر الماضي، إن تقديرات للربع الثاني من 2020 تشير إلى انخفاض التجارة العالمية بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي.

المصدر: “رويترز”