ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي إن زيارة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى تركيا في زيارة غير معلنة أمس الأول تأتي على رأس وفد من الإخوان وهو ما يظهر طبيعة الدور الذي يلعبونه في كل دولة يظهرون فيها واستعدادهم لبيع البلاد نظير بقاءهم في الحكم.

التكبالي وخلال لقاء لفضائية “الغد”المصرية أمس الخميس أوضح أنه سبق وأن قدم عريضة للنائب العام عندما كان عضواً في لجنة الطاقة ضد صنع الله وأن طريقة تعيينه تمت بشكل غير شرعي وفقا للتشريعات كما أنه كان يحابي إحدى الشركات وسمح لها بالحصول على النفط الليبي.

وأكد التكبالي أن الإخوان كعادتهم في كل دولة يريدون البقاء في الحكم مهما كلف الأمر والآن جاؤوا بالأتراك وهم يدركون أن قدومهم لسلب ثروات ليبيا وليس لحمايتها لذا كانوا ضمن الوفد إلى تركيا للتوقيع على عقد دون تمريره على البرلمان.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تلك العقود كلها باطلة وأن ليبيا ستنتصر في النهاية، لافتا إلى أن تركيا جاءت إلى ليبيا طامعة في الغاز والنفط ، مضيفاً :”تركيا راهنت على الحصان الخاسر وسوف تخسر ليبيا تمام عندما يتم التخلص من الفاسدين”.