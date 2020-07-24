ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس مكالمة هاتفية مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تناولت مستجدات الوضع في ليبيا.
بوريل أعرب خلال المحادثة وبحسب المكتب الاعلامي لرئاسة وزراء الوفاق عن حرص الإتحاد الأوروبي على تحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة للمسار السياسي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.
ومن جانبه ،أكد السراج على الالتزام بمخرجات برلين ورفضه لأي مبادرة أحادية، مشدداً على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون قادر على الاستمرار وبما يفرض عدم بقاء الطرف الذي وصفه بـ” المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) في أي موقع يتيح التهديد بـ”عدوان جديد”.
وسلط السراج الضوء على ما وصفها بـ”الانتهاكات التي تشمل مقابر جماعية في مدينة ترهونة وألغام زرعت في مناطق سكنية في ضواحي العاصمة طرابلس” والتي قال بأنها زرعت بمواقع كانت تخضع لسيطرة من وصفهم بـ”المليشيات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) وأن هذه الالغام تسببت في سقوط من ضحايا مدنيين، وأنه يجب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم والمسؤولين عنها حسب تعبيره.
ومن جهة أخرى، اتفق الجانبان بحسب المصدر خلال المحادثة الهاتفية على ضرورة رفع الاغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.