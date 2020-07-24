ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس مكالمة هاتفية مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تناولت مستجدات الوضع في ليبيا.

بوريل أعرب خلال المحادثة وبحسب المكتب الاعلامي لرئاسة وزراء الوفاق عن حرص الإتحاد الأوروبي على تحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة للمسار السياسي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.

ومن جانبه ،أكد السراج على الالتزام بمخرجات برلين ورفضه لأي مبادرة أحادية، مشدداً على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون قادر على الاستمرار وبما يفرض عدم بقاء الطرف الذي وصفه بـ” المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) في أي موقع يتيح التهديد بـ”عدوان جديد”.

وسلط السراج الضوء على ما وصفها بـ”الانتهاكات التي تشمل مقابر جماعية في مدينة ترهونة وألغام زرعت في مناطق سكنية في ضواحي العاصمة طرابلس” والتي قال بأنها زرعت بمواقع كانت تخضع لسيطرة من وصفهم بـ”المليشيات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) وأن هذه الالغام تسببت في سقوط من ضحايا مدنيين، وأنه يجب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم والمسؤولين عنها حسب تعبيره.

ومن جهة أخرى، اتفق الجانبان بحسب المصدر خلال المحادثة الهاتفية على ضرورة رفع الاغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.