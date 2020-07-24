ليبيا – تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن الاتصال تناول التباحث حول بعض الملفات الاقليمية في مقدمتها تطورات القضية الليبية حيث استعرض السيسي ثوابت ومحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا لا سيما فيما يتعلق بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية على نحو يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل.

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء اليوناني بالجهود المصرية المخلصة وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية، مؤكداً أهمية العمل على العودة الى المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية وذلك بما يتسق مع القرارات الأممية ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين مع رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.

كما تم تناول سبل تعزيز مسيرة التعاون المشترك التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان حيث تم التوافق علي اتساق المصالح المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط وأن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.