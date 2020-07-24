روسيا – قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25%، وألمح المركزي إلى احتمال إجراء مزيد من الخفض خلال اجتماعات مجلس إدارته القادمة.

وبذلك يكون المركزي الروسي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% إلى 4.25%، وهو مستوى تاريخي جديد، وجاء القرار متوافقا مع توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد.

وقال المركزي، في بيان نشره عقب اجتماع مجلس إدارته اليوم، إن عوامل انكماش الاقتصاد ما تزال تؤثر بشكل كبير على التضخم.

وألمح المركزي إلى احتمال إجراء مزيد من الخفض في أسعار الفائدة إذا تطور الوضع الاقتصادي وفقا للسيناريو الأساسي.

وتوقع المركزي أن ينمو الاقتصاد الروسي في العام القادم بنسبة 3.5%، بعد أن يسجل تراجعا العام الجاري بنسبة 4.5%.

وفي سوق العملات ارتفع سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 13:49 بتوقيت موسكو، بمقدار 21 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 71.68 روبل.

في حين صعد سعر صرف اليورو بواقع 14 كوبيكا إلى 83.06 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: “تاس”