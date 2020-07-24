المفوضية الأوروبية: تحرك “إيرباص” يجب أن يسوي نزاعا مع أمريكا في منظمة التجارة

المفوضية الأوروبية: تحرك “إيرباص” يجب أن يسوي نزاعا مع أمريكا في منظمة التجارة

بروكسل – اكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إن تحرك “إيرباص” لقبول أسعار فائدة أعلى على قروض من حكومات أوروبية، يجب أن يسوي النزاع مع الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.

وقالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان: “الاتحاد الأوروبي.. فرنسا وإسبانيا وألمانيا.. ملتزمون بالكامل بأحكام منظمة التجارة العالمية في قضية (إيرباص). يزيل هذا أي أساس للولايات المتحدة لكي تبقي على تدابيرها المضادة المفروضة على الصادرات الأوروبية، ويوفر مبررا قويا لتسوية سريعة للنزاع الذي طال أمده” مع الولايات المتحدة.

وصرح فيل هوجان، أعلى مسؤول تجاري في الاتحاد، أيضا بأنه “في غياب تسوية، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا لأن يستغل بشكل كامل حقوقه في فرض عقوبات” (جوابية على أمريكا).

وقالت المفوضية إن حجم ونطاق الرد سيتقرر بناء على حكم التحكيم الصادر عن منظمة التجارة العالمية في دعوى مماثلة بشأن دعم الحكومة الأمريكية لشركة بوينغ.

المصدر: “رويترز”