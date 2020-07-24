ليبيا – عقد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جوشوا هاريس سلسلة من الاجتماعات لتأكيد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم عملية انتخابية ذات مصداقية وشاملة وآمنة تبرز ما تمّ من استعدادات جيدة لها في ليبيا.

السفارة الأمريكية ذكرت بحسب مكتبه الاعلامي أنه وفي الـ20 من شهر يوليو الجاري عقد القائم بالأعمال هاريس اجتماعا افتراضيا عن بُعد مع عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للمفوضية كمؤسسة مستقلة وغير سياسية مزوّدة بالموارد المناسبة وقادرة على الوفاء بولايتها الحيوية المتمثلة في تمكين الليبيين من اختيار قادتهم بكلّ حريّة.

كما عقد السفير نورلاند أمس الأول اجتماعًا افتراضيًا عن بُعد مع السفير دانييل روبنستين المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) لمناقشة برامج الانتخابات التي تموّلها الحكومة الأمريكية في ليبيا بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما عقد القائم بالأعمال هاريس مائدة مستديرة افتراضية عن بُعد مع شركاء الأمريكية للتنمية الدولية – المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمعهد الوطني الديمقراطي ونقابة المحامين الأمريكية – لمناقشة برامج رفع القدرة الفنية للمؤسسات الانتخابية.