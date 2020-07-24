إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تحرك جديد لفريق برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، للبحث عن ظهير أيسر، ليكون بديل جوردي ألبا في تشكيلة “البلوغرانا”.

ودخل مدافع أتلتيك بيلباو، يوري بيريشيتش، قائمة اهتمامات الفرنسي إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، لتدعيم الخط الخلفي في الموسم المقبل، وذلك وفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرط الجزائي في عقد بيريشيتش، يبلغ 100 مليون يورو، والفريق الباسكي واحد من الأندية التي لا تتفاوض حول بيع نجومها.

وانضم يوري بيريشيتش، البالغ من العمر 30 عاما، إلى صفوف أتلتيك بيلباو في عام 2018، بعد انتهاء تجربة غير ناجحة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، دامت موسما واحدا فقط، علما أنه كان لاعبا في صفوف ريال سوسيداد قبل ذلك.

وشارك بيريشيتش هذا الموسم في 39 مباراة مع الفريق الباسكي، في مختلف البطولات، وأحرز 6 أهداف، إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات