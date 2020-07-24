ليبيا – أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن نيته لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد المقرر يومي الـ27-28 من شهر أغسطس القادم.

بوريل وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”وفقاً لما ذكرته وكالة “آكي”الإيطالية أكد خلالها قيامه بالاتصال هاتفياً برئيس الدبلوماسية التركي على خلفية تصاعد التوتر في شرق المتوسط والنقاش الدائر في بروكسل حول العلاقات مع أنقرة.

وأشار بوريل إلى وجود توافق مع الطرف التركي حول التهدئة وخفض التصعيد، قائلاً :”حيث اتفقنا على العمل معاً لوقف اطلاق النار في ليبيا في إطار عملية برلين”.