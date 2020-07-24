الولايات المتحدة – اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن حماية الحريات من الحزب الشيوعي الصيني تمثل المهمة الأكثر قيمة بالنسبة للعالم، مهاجما الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وقال بومبيو، في كلمة ألقاها مساء امس في كاليفورنيا، إنه “يجب على الأمم الحرة في العالم دفع الصين إلى التغير بطرق أكثر إبداعا وحزما”، مضيفا: “حماية الحريات من الحزب الشيوعي الصيني تمثل مهمة زمننا”.

وصرح بومبيو: “حان الوقت لتحرك الأمم الحرة من أجل حماية ازدهارها الاقتصادي وقيمها من مخالب الحزب الشيوعي الصيني… النهج القديم للعمل الأعمى مع الصين باء بالفشل، علينا عدم مواصلته وعدم العودة إليه”.

كما هاجم وزير الخارجية الأمريكي الرئيس الصيني، معتبرا أنه “يؤمن حقا بالإيديولوجية الشمولية المفلسة”.

كما شدد بومبيو على أن الصين تمثل بالنسبة للولايات المتحدة نوعا جديدا من التحديات لأنها مندمجة في الاقتصاد العالمي، على خلاف الاتحاد السوفييتي، حسب تعبيره.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة سنجان ذاتية الحكم.

المصدر: وكالات