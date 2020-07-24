جنيف – رفض مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس امس، ادعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنه يدين للصين بمنصبه، واصفا كلام بومبيو بـ”غير الصحيح” و”غير المقبول”.

وحذر غيبريسوس في مؤتمر صحفي افتراضي، من “تسييس وباء كورونا”، مشيرا إلى أن “التعليقات الواردة غير صحيحة وغير مقبولة ولا أساس لها”.

وقد أعربت منظمة الصحة العالمية، أمس عن انزعاجها مما نقلته تقارير إخبارية عن بومبيو بأن الحكومة الصينية “اشترت” رئيس المنظمة، وقالت في بيان إن “منظمة الصحة العالمية ليست على علم بأي تصريح من هذا القبيل، لكننا نرفض بشدة أي هجمات شخصية أو مزاعم لا أساس لها”.

وكانت صحيفة “التايمز” البريطانية ووسائل إعلام أخرى ذكرت أن بومبيو قال أمام اجتماع مغلق مع عدد من النواب البريطانيين، إن ادعاءه قائم على “أساس استخباراتي صلب”، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

المصدر: أ ف ب