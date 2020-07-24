ليبيا – أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو محادثة هاتفية أمس الخميس مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بشأن القضايا الحالية الرئيسية التي تحظى باهتمام الحلف.

دي مايو شدد وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية فيما يخص شرق البحر الأبيض المتوسط على الحاجة إلى الحفاظ على التماسك الداخلي في التحالف وتسهيل الحوار بين الدول الساحلية لتشجيع الحد من التوترات في المنطقة.

وأكد دي مايو على أهمية التشغيل الكامل لمهمة الحارس البحري للناتو في البحر الأبيض المتوسط، معربا عن الأمل في أشكال التعاون مع بعثة إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.