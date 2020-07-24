ليبيا – شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي على أهمية بقاء ليبيا موحدة.

ديسكالزي وفي لقاء مع وكالة “آكي”الايطالية بمقر مجموعة “آدنكرونوس” الاعلامية أمس الخميس قال :”من الواضح أن ليبيا من وجهة نظري يجب أن تبقى موحدة”.

وأضاف:”لا يمكننا التفكير في ليبيتين أو ثلاث لأن ذلك يقود نحو تجزئة تجعلها تفقد دلالة تاريخية،نعم ليبيا دولة قبلية مثل العديد من البلدان ولكنها موحدة”.

وأشار الى الجمود الراهن لتجاوز الازمة ودخول قوتين عالميتين مثل روسيا وتركيا الى الميدان،قائلاً:”الشيء الإيجابي أن هناك مفاوضات بين دول خارج ليبيا وكذلك بين الليبيين وذلك على الرغم من أنها لم تفض إلى الآن لنتائج إيجابية للبلد”.