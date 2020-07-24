إيطاليا – استعاد لاتسيو نغمة الانتصار عقب فوزه على ضيفه كالياري بهدفين لهدف، امس، في مباراة ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تأخر لاتسيو بالنتيجة بعد أن تمكن المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني من افتتاح التسجيل بهدف لصالح كالياري في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة في شوطها الأول.

وانتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني، لينجح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في تعديل الكفة بهدف أحرزه عند الدقيقة 47، قبل أن يتقدم لاتسيو بهدف ثان في الدقيقة 60، عبر هدافه شيرو ايموبيلي الذي رفع رصيده لـ 31 هدفًا في صدارة هدافي “الكالتشيو”.

وبهذا، حقق لاتسيو فوزه الأول بعد خمس جولات تعرض فيها لأربع هزائم متتالية، ورفع الفريق رصيده للنقطة 72 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد كالياري عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.

الأناضول