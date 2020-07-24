انجلترا – أكدت شبكة “ESPN” الرياضية، اليوم الجمعة، توصل ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، لاتفاق لضم تياغو ألكانتارا، نجم خط وسط بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت الشبكة، أن ألكانتارا، وافق في وقت سابق على البنود الشخصية للعقد الذي قدم له من قبل إدارة ليفربول.

وتقدر القيمة السوقية للاعب الدولي الإسباني البالغ عمره 29 عاما، بنحو 48 مليون يورو.

وخاض ألكانتارا، الذي انضم للبايرن عام 2013 قادما من برشلونة، 24 مباراة مع العملاق البافاري هذا الموسم، وسجل خلالها ثلاثة أهداف، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

الممصدر: matchtv.ru