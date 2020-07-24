ليبيا – وصفت الأمينة العامة لإدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميت الحوار الذي جرى بين الأطراف المشاركة في اجتماع لجنة المتابعة لمؤتمر برلين حول ليبيا بـ”الصريح”.

شميت وفي تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الايطالية أشارت الى أن اللقاء جاء في التوقيت المناسب ،مضيفةً :” فقد أظهر الجميع عزماً وتصميماً على العمل لإنهاء الصراع في ليبيا من خلال عملية سياسية”.

وتابعت قائلة: “يجب إعطاء الأولوية لخفض التصعيد ووقف اطلاق النار واستئناف انتاج النفط ”.