مصر.. عرض صور من مدينة عالمية جديدة على شاطئ البحر المتوسط تضم أبراجا عملاقة

مصر – عرضت الحكومة المصرية مجموعة من الصور لمدينة العالمين الجديدة، خلال زيارة قام بها إلى هناك وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار.

وشدد الوزير المصري خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة، وبأعلى جودة، موضحا أن مدينة العلمين الجديدة، ستكون مقصداً للسياحة المحلية والعالمية، وستكون من العلامات البارزة على شاطئ البحر المتوسط.

واستهل وزير الإسكان ومرافقوه زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة، بتفقد منطقة الأبراج الشاطئية، حيث يجري تنفيذ أعمال صب الخوازيق لإنشاء 5 أبراج جديدة، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات للأبراج التي يجرى تنفيذها (تضم 15 برجا، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا)، وتم الانتهاء من صب الدور (الطابق) الأخير بعدد منها.

كما تفقد الوزير المنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا (مرأبا للسيارات) يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال، حيث تخطت نسبة التنفيذ فيها 85%، وأصبحت جاهزة للتشغيل، والطريق المؤدي إلى منطقة الأبراج، الذي تم رصفه وتنفيذ أعمال الإنارة به، كما تفقد نموذجا مكتملا لأحد الشاليهات، بمشروع تنفيذ كمبوند سكنى تجارى بالمنطقة الشاطئية، بمساحة 700 فدان، وتعمل به 5 شركات مقاولات كبرى، لتنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية (عمارات – فيلات – شاليهات)، إضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية المختلفة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية