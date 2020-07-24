تنزانيا – أعلن مكتب الرئاسة في تنزانيا، اليوم الجمعة، عن وفاة الرئيس التنزاني الأسبق بنيامين مكابا.

وقال الرئيس جون ماغوفولي في بيان، إن مكابا الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 1995 و2005، قد توفي في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وأفاد ماغوفولي بأن الرئيس الثالث للدولة الواقعة في شرق إفريقيا والذي قاد عدة جهود وساطة سلام إقليمية في منصبه، توفي أثناء تلقي العلاج في مستشفى دار السلام.

وترأس الرئيس الراحل “معهد القيادة الإفريقية من أجل التنمية المستديمة” المعروف باسم “معهد يونغوزي” أي “القيادة” باللغة السواحلية.

وينظم “معهد القيادة الإفريقية من أجل التنمية المستديمة” الذي تحتضنه دولة تنزانيا ويحظى بتمويل تنزاني فنلندي مشترك، سنويا منتدى القيادة الإفريقية.

ويعتبر هذا المنتدى في الوقت الحالي أهم مبادرة إفريقية لتجميع عدد من القادة السابقين لدول القارة بشكل سنوي للاستفادة من حكمتهم وتجربتهم، ولفتح نقاش وتفاعل بينهم وبين عدد من القادة الحاليين والمستقبليين حول التحديات الإستراتيجية التي تواجه القارة الإفريقية.

المصدر: وكالات