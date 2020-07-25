الولايات المتحدة – أصبحت الأمريكية، سينيسا إسترادا، صاحبة أسرع ضربة قاضية في تاريخ الملاكمة للسيدات المحترفات، بعد فوزها على مواطنتها، ميراندا أدكنز، في النزال الذي جمعهما، اليوم السبت، في أمريكا.

وما إن دق جرس البداية حتى انهالت سينيسا إسترادا على منافستها بسبع ضربات متتالية، منها أربع في الرأس، أسفرت عن سقوط ميراندا أدكنز بالضربة القاضية، وذلك بعد سبع ثوان فقط من بداية النزال، الذي جمعهما اليوم السبت، في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا.

وبذلك حققت سينسيا إسترادا، البالغة من العمر 28 عاما، انتصارها التاسع عشر في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، منها 8 بالضربة القاضية، من دون أي هزيمة.

بينما تجرعت ميراندا أدكنز، البالغة من العمر 42 عاما، مرارة الهزيمة الأولى في مسيرتها الاحترافية، بعد 5 انتصارات متتالية.

المصدر: وكالات