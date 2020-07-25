الولايات المتحدة – كشفت أم أمريكية كيف أصبحت حاملا دون القيام بممارسة الجنس بشكل كامل وأن الأمر اقتصر على “المداعبة”، لكن اتضح أن حملها له تفسير طبي.

فقبل 5 سنوات، عانت سامانثا لين إيزابيل من تقلصات، وتأخرت الدورة الشهرية، فقررت إجراء اختبار حمل لتقطع الشك باليقين.

لكن هذه المراهقة، البالغة من العمر 19 عاما آنذاك، صدمت بكون النتيجة إيجابية، وهي حامل في أسبوعها الخامس، بعد علاقة حميمية اقتصرت على “المداعبة”.

وقالت في مقطع فيديو على “تيك توك”، تمت مشاهدته أكثر من 1.4 مليون مرة: “قرأت أنه يمكنك الحمل أثناء المداعبة”.

وأضافت الفتاة البالغة من العمر حاليا 26 عاما الآن، إنها ما زالت مع شريكها الذي حملت منه، وهي الآن أم لابنها الثاني.

وتعتبر حالة سامانثا مثالا نادرا للغاية على الحمل بدون ممارسة جنس كامل، والذي يعتقد أنه يمثل 0.5 في المائة فقط من جميع حالات الحمل، وفقا لدراسة أجريت على 7870 امرأة نشرت في المجلة الطبية البريطانية.

وقال دكتور لينكولن: “يجب أن يدخل الحيوان المنوي إلى المهبل من أجل حدوث الحمل”.

وأضاف: “لا يهم ما يضعه هناك.. ولكن بمجرد وجوده، يمكن أن ينتقل عبر عنق الرحم، إلى الرحم، ويلتقي مع بيضة في قناة فالوب وتخصبه”.

المصدر: “ذي صن”