أول محادثات روسية أمريكية يوم الاثنين بشأن الأمن الفضائي بعد انقطاع منذ 2013

أول محادثات روسية أمريكية يوم الاثنين بشأن الأمن الفضائي بعد انقطاع منذ 2013

الولايات المتحدة – أعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي عقد محادثات مع روسيا حول الأمن في مجال الفضاء، خلال اجتماع مرتقب بين الطرفين يوم 27 يوليو في فيينا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة، كريستوفير فورد، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة عبر الهاتف، إنه من المتوقع أن تتطرق المحادثات في فيينا إلى مسألة أن “الفضاء ليس مجالا خاليا من القانون وغير متحكم به”.

وأضاف فورد: “سيعطي الحوار في فيينا الأسبوع المقبل فرصة ملائمة للولايات المتحدة وروسيا لتعزيز الثقة المتبادلة الاستراتيجية حول سياسات الطرفين في المجال الفضائي وتحديد قواعد التصرف بطريقة مسؤولة من أجل تفادي سوء الحسابات والتقديرات الخاطئة، التي قد تؤدي إلى تصعيد غير متعمد”.

وتابع المسؤول الأمريكي: “سنشارك في الحوار مع روسيا بسرور ونأمل في أن يكون هذا الاجتماع مثمرا”.

وتستضيف فيينا من 28 إلى 30 يوليو جولة ثانية من المشاورات الروسية الأمريكية حول قضايا السيطرة على الأسلحة، بينما ستجري يوم 27 يوليو محادثات بين الطرفين حول الأمن في الفضاء.

وتأتي هذه المحادثات بعد أن اتهم البنتاغون روسيا مؤخرا باختبار أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، لكن وزارة الدفاع الروسية أكدت أنها اختبرت قمرا للرصد تمت بواسطته مراقبة قمر روسي آخر عن مسافة قريبة.

المصدر: وكالات