الدوحة – أعلن أسطورة نادي برشلونة السابق، المدرب الحالي لنادي السد لكرة القدم، الإسباني تشافي هرنانديز، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، إنه سيخضع لعزل شخصي، بينما يستعد فريقه السد لخوض في وقت لاحق من اليوم السبت، مباراته الأولى.

وأضاف تشافي، الذي مدد تعاقده مع السد في الخامس من يوليو الجاري، في بيان: “اليوم لن أتمكن من الانضمام إلى فريقي خلال عودته للبطولة الرسمية.. ديفيد براتس، مدرب الفريق الثاني للسد، سيقود الجهاز الفني نيابة عني”.

وأردف المدرب الإسباني: “قبل أيام قليلة.. جاءت نتيجة فحصي الأخير إيجابية (أي مصاب). لحسن الحظ أشعر أنني على ما يرام، لكنني سأخضع للعزل حتى السماح لي بالعودة”.

واستؤنفت مباريات دوري نجوم قطر أمس الجمعة، بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية للفيروس سريع الانتشار.

وسيلتقي السد، حامل اللقب وصاحب المركز الثالث، مع الخور، اليوم السبت، قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

المصدر: رويترز