إيطاليا – افادت وزارة الصحة الإيطالية، امس إن إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وصل إلى 35097 حالة بعد تسجيل 5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر البيان أن عدد الإصابات بالفيروس زاد بمقدار 252 حالة ليصل مجموع المصابين إلى 245338 إصابة.

وأضافت أن عدد الإصابات النشطة في البلاد انخفض 103 حالات إلى 12301 حالة، تتلقى 759 منها العلاج بالمستشفيات من ضمنهم 46 مريضا فقط في العناية المركزة.

وأفاد البيان بأن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد ارتفع إلى 198192 شخصا بعد شفاء 350 حالة.

إلى ذلك، أصدر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، قرارا ينص على فرض الحجر الصحي على القادمين من رومانيا وبلغاريا، العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحة الإيطالية إن سبيرانزا وقع على قرار جديد يقضي بفرض حجر صحي لمدة 14 يوما على القادمين من رومانيا وبلغاريا.

وتطلب إيطاليا في الوقت الراهن من الأشخاص القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة “شنغن” خضوعهم للحجر الصحي.

وكانت إيطاليا قد فرضت بداية الشهر الجاري حظر السفر على أرمينيا والبحرين وبنغلاديش والبرازيل والبوسنة والهرسك وتشيلي والكويت وشمال مقدونيا ومولدوفا وعمان وبنما والبيرو وجمهورية الدومينيكان وصربيا وكوسوفو والجبل الأسود، جراء فيروس كورونا.

المصدر: وكالات