المغرب – قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم إعادة مباراة الدفاع الحسني الجديدي والرجاء البيضاوي المؤجلة من الجولة التاسعة بدوري المحترفين، بعد جدل طويل استمر نحو سبعة أشهر.

وذكرت لجنة الاستئناف، في بلاغ نشر على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المغربي، أنها أصدرت “قرار تأييد الحكم الأول الخاص بإعادة مباراة الدفاع الحسني الجديدي والرجاء الرياضي”، مشيرة إلى أن” اتحاد الكرة سيتكفل بنفقات إعادة المباراة”.

وكان من المقرر أن تقام المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري في الـ7 من يناير الماضي، ولم يحضر فريق الرجاء لوجوده حينها بالجزائر من أجل خوض مباراة خارجية.

وطالب الرجاء تطبيق بند من قانون المنافسات ينص على ضرورة منحه ثلاثة أيام بين مباراته الخارجية والمباراة المحلية التالية، لذا رفض خوض المواجهة.

وتمسك الدفاع الجديدي بأحقيته في حصد نقاط المباراة باعتبار أن الحكم أعلن عن نهايتها في غياب الفريق الزائر، إذ قرر الدفاع الجديدي تفويض القضية للجنة القانونية في النادي، ردا على بلاغ لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم المحلي.

وكان الرجاء يحتل المركز السادس برصيد 28 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الدفاع الجديدي، صاحب المركز الثامن، وذلك قبل توقف الدوري في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر الوداد البيضاوي الدوري المغربي برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الفتح الرباطي، ونقطتين عن مولودية وجدة.

المصدر: “وكالات”