ليبيا – اعتبر المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن زيارة لجنة الجنايات من المحكمة الدولية وتشكيلها من قبل منظمة حقوق الانسان تعبر مهمة وجيدة وتساعد على تثبيت الوقائع.

البكوش أعرب خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة ” ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر عن تمنياته بأن تكون قد وجدت اللجنة تعاون من السلطات الليبية مع أنها متعثرة في هذا الموضوع لأبعد حد وهناك شكاوى متكررة حول عدم التعاون مع عدة منظمات حتى من قبل وزارة العدل في التوثيق وما إلى ذلك على حد قوله.

وأضاف” خطوة جيدة من حكومة الوفاق أن تطلب من الجنايات الدولية القيام بذلك وأعتقد أنه أمر ايجابي لحكومة الوفاق أن محكمة الجنايات استجابت للطلب وأرسلت فريق للتقصي لكن أعتقد أن الجميع يعرف أن البيروقراطية الليبية فاشلة ليس في هذا فقط ولكن في عدة جهات ومنها التوثيق”.

وزعم أن السلطة القضائية في ليبيا غير مهنية ومكتملة الشرعية ويجب اسقاطها بالكامل عندما تأتي أقرب فرصة، مبدياً استغرابه من الـ ٢٧ مليار التي تحصلت عليها القضاء من الرئاسي تحت بند الطوارئ مما يبين الحالة المزرية التي تمر بها ليبيا سواء من الافلات من العقاب أو عدم المهنية.

البكوش قال إن مجلس القضاء في ليبيا غير مهني ومنحاز للسلطة التنفيذية، مضيفاً:” ليس هناك في العالم والدول الديمقراطية والمتحضرة ما يسمى القضاء خط أحمر وهذه بدعة ليبيا”.

وتابع:” لا توجد هناك جلسة على طاولة مجلس الأمن تخص لجنة العقوبات للاستماع لخبراء اللجنة لكن الموضوع مبني على تغريده لطاهر السني ولم يوضح فيها بالنسبة لي من الواضح أن هناك اجتماع مرتقب من لجنة العقوبات، اللجنة مكلفة بمراقبة العقوبات التي وضعها مجلس الأمن وليس مهمتها العدوان و التدخلات بل التقارير التي قدمها فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات من 2011 لـ 2019 والفائدة من الاجتماع يضع الموضوع على الطاولة بدلاً أن يكون من تحت الطاولة على الاقل سيكبح جماح السيسي وماكرون عندما يتحدثون عن التدخلات السافرة الخارجية”.

البكوش استطرد حديثه:” المطلوب من الخارجية الليبية لاستثمار شبكة سفارتها وتغيير الصورة بأن طرابلس تحكمها مليشيات أما القيادة السياسية مجلس الوزراء والخارجية لم تعطي تعليمات للسفراء بالتالي مجلس الوزراء لديهم مجموعة من السفراء الذين ليس لديهم أي مهنية وكفاءة بل عينوا من أجل الواسطة وعلى الرئاسي تغييرهم، هناك طاقات ليبية موجودة بكل مكان المفروض تستفيد منهم الحكومة”.