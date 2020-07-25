سوريا – اكد الجيش الإسرائيلي امس، إن مروحيات حربية أغارت على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، وذلك “ردا على إطلاق نار” باتجاه هضبة الجولان المحتل في وقت سابق من اليوم.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن الغارات استهدفت مراكز تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخباراتي.

وأوضحت القوات الإسرائيلية أنها “تعتبر الجيش السوري مسؤولا عن عملية إطلاق النار اليوم وستواصل الرد على أي مساس بإسرائيل”.

وأفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا بالمروحيات، استهدف محيط بلدة حضر وعين التينة في القنيطرة.

وأضاف أن دوي انفجار قوي سمع بالقرب من مجدل شمس بالجولان المحتل.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري، إن طائرات مروحية إسرائيلية استهدفت 3 مواقع في القنيطرة بجنوب غرب سوريا بصواريخ موجهة مضادة للدبابات، ما أدى إلى إصابة عنصرين بجراح طفيفة بالإضافة إلى بعض الحرائق في الأحراش.

المصدر: RT