ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الممارسات التركية زادت عن حدها مسببة لحالات توتر وزعزعة للأمن والاستقرار.

العباني أوضح في تصريح لصحيفة” الاتحاد” الإماراتية أن أنقرة لم تكتف بتهديد جوارها في سوريا والعراق، بل طال التهديد ثروات شرق المتوسط خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع “منتحل الصفة ومغتصب السلطة” في ليبيا فايز السراج.

وأشار إلى أنه زاد اختراق قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا من حجم تهديدها وخاصة بعد تدخلها المباشر في الصراع المسلح في ليبيا واستغلال حوض البحر المتوسط في تهريب السلاح والمرتزقة وتسيير بوارجها وفرقاطاتها في مياه المتوسط وعدم الامتثال لأوامر عملية “إيرني” وتحرشها بإحدى الفرقاطات الفرنسية المشاركة في هذه العملية الأمر الذي ألحق الضرر بالأمن القومي ومصالح الدول المطلة على البحر المتوسط كفرنسا وإيطاليا واليونان وكذلك الدول المحادة لليبيا كمصر وتونس والجزائر.

كما شدد عضو مجلس النواب على أن هذه العقوبات الأوروبية والتهديد بفرضها يمكن أن تكون رادعاً لممارسات أنقرة والحد من أعمالها العدوانية المتسببة في تهديد السلم والأمن الدولي.