نيويورك -اكتشف العاملون في مستشفى “ستوني بروك” في ساوثامبتون بنيويورك، بالصدفة مستودعا خفيا يضم عشرات اللوحات الفنية من أعمال مشاهير الفن التعبيري التجريدي في القرن العشرين.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست”، أن العاملين في المستشفى كانوا يبحثون عن مكان لتخزين أجهزة التهوية وأسرة المرضى الإضافية، ووجدوا بالصدفة أكثر من مائة لوحة فنية قديمة.

وقال المستشار الفني، فنسنت مانزو: “لقد صدمت عندما رأيتها”. وكان المذكور، أول خبير يفحص اللوحات والرسومات والمنحوتات الخشبية التي رسمها ويليم دي كونينغ وألكسندر كالدر وروبرت داش وفنانون آخرون. وجرى رسم معظم هذه الأعمال الفنية بين 1950 و 1980.

وسيتم بيع الأعمال التي تم العثور عليها في مزاد Kaminski. ويقدر سعرها الإجمالي بحوالي مائة ألف دولار، على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أنه يمكن أن يرتفع إلى مليون. وسيتم التبرع بعائدات البيع للمستشفى والمتحف التاريخي في ساوثامبتون.

ويعتقد أنه تم التبرع بمعظم هذه اللوحات الفنية للأطباء، من قبل فنانين عاشوا أو عملوا في مكان قريب من هذه المؤسسة الطبية. كان “ستوني بروك” آنذاك المستشفى الوحيد في المنطقة.

المصدر: نوفوستي